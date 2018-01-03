Девушке порезали ухо и горло разбитой бутылкой в ночном клубе Оренбурга

Оренбург, 3 января. Сотрудники охраны правопорядка в Оренбурге проводят проверку после драки между двумя посетительницами ночного клуба: девушке разбитой бутылкой порезали горло и ухо.

Как сообщает «Ria56.ru», инцидент произошел в понедельник, 1 января, в одном из увеселительных заведений города: между двумя посетительницами произошла серьёзная потасовка, во время которой одна напала на другую с разбитой бутылкой и нанесла ранения шеи и горла.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи. В настоящее время угрозы жизни пострадавшей нет, правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося, после чего будет принято решение процессуального характера, сообщает пресс-службе УМВД региона.