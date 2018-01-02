Пожарные шесть часов тушили горевший дом в Оренбуржье

Оренбург, 2 января. Спасатели ликвидировали серьезный пожар, который произошел вчера в Оренбургской области.

Чрезвычайное происшествие случилось накануне, 1 января, в Новотроицке: пламя охватило территорию жилого дома на площади 150 квадратных метров. На место возгорания незамедлительно прибыла пожарно-спасательная бригада, двух мужчин в возрасте 40 и 44 лет вывели из огня.

Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание спустя шесть часов, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах ЧП. По последней информации известно, что пострадавших при пожаре нет.