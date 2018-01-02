Школьницу госпитализировали с ожогами от «бенгальских огней» в Оренбуржье

Оренбург, 2 января. Сотрудники полиции Оренбургской области проводят проверку по факту госпитализации школьницы, получившей ожоги от «бенгальских огней».

Как сообщает «Ria56.ru» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД, инцидент произошел в новогоднюю ночь в Соль-Илецке: 15-летняя девочка зажгла «бенгальский огонь» и случайно уронила его на себя. Ребенка с термическими ожогами пяти процентов шеи доставили в медицинское учреждение Соль-Илецка. Пострадавшая школьница отметила, что получила травму по собственной неосторожности.

В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку по факту случившегося и выясняют обстоятельства инцидента.