Глава Оренбуржья провел оперативное совещание после гибели семи человек

Оренбург, 2 января. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг провел совещание после гибели семи человек от отравления угарным газом, в рамках которого поручил проверить все дома с газовым оборудованием.

Как сообщают региональные новостные источники, во вторник, 2 января, губернатор Оренбургской области Юрий Берг в рамкам оперативного совещания в Курманаевском районе дал поручение руководителям области проверить дома местных жителей, у которых установлено газовое оборудование. Причиной экстренного заедания стала смерть семи человек, которые отравились угарным газом.

Губернатор отметил, что в выполнении проверочных мероприятий должны участвовать все районные службы.