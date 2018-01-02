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Общество
Глава Оренбуржья провел оперативное совещание после гибели семи человек
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    Глава Оренбуржья провел оперативное совещание после гибели семи человек

    12:33  2 Января 2018  /обновлено: 12:33  02 Января 2018
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    Глава Оренбуржья провел оперативное совещание после гибели семи человек

    Оренбург, 2 января. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг провел совещание после гибели семи человек от отравления угарным газом, в рамках которого поручил проверить все дома с газовым оборудованием.

    Как сообщают региональные новостные источники, во вторник, 2 января, губернатор Оренбургской области Юрий Берг в рамкам оперативного совещания в Курманаевском районе дал поручение руководителям области проверить дома местных жителей, у которых установлено газовое оборудование. Причиной экстренного заедания стала смерть семи человек, которые отравились угарным газом.

    Губернатор отметил, что в выполнении проверочных мероприятий должны участвовать все районные службы.

    Автор: Ксения Пудовкина
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