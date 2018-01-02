После гибели семи человек на пожаре в Оренбуржье возбуждено уголовное дело

Оренбург, 2 января. СК возбудил уголовное дело после гибели семи человек на пожаре в доме в Оренбуржье.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону, чрезвычайное происшествие случилось в понедельник, 1 января, в селе Скворцовка Оренбургской области: пожар произошел в доме в новогоднюю ночь. Семь человек, в том числе трое детей, погибли от отравления угарным газом. Установлено, что в доме проживали пожилая женщина и ее неработающий сын 25 лет. Хозяйки в момент ЧП в доме не было. В ведомстве отметили, что за праздничным столом находились трое мужчин, 42-летняя женщина и трое детей в возрасте пяти, шести и 16 лет.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Специалисты выясняют обстоятельства и причины возникновения пожара. По одной из версий, причиной пожара могла стать неисправность печного отопления.