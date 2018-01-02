Иномарка сбила перебегавшую дорогу женщину в Медногорске

Оренбург, 2 января. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось в оренбургской городе Медногорске: иномарка сбила пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.

По информации пресс-службы УМД по Оренбургской области, происшествие случилось накануне на улице Моторной: иномарка под управлением 30-летней местной жительницы сбила женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.

Пешеход получила травмы, сотрудники скорой помощи доставили пострадавшую в больницу. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП, после чего будет вынесено решение процессуального характера.