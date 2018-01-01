Рецидивист напал на жительницу Орска с ножом и похитил 500 рублей

Оренбург, 1 января. Мужчина, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, задержан по подозрению в разбойном нападении. Неизвестный напал на жительницу Орска с ножом и похитил у нее 500 рублей.

Девушка обратилась в полицию за помощью и сообщила, что на улице Давыдова на нее с ножом напал неизвестный, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно выехали на место случившегося, и они задержали 47-летнего подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Напомним, оренбургский суд приговорил подростков, которые избили и обокрали двух местных жителей, к условному сроку. Совершеннолетний получил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.