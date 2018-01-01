Пожарные спасли мужчину из горящего дома в Оренбургской области

Оренбург, 1 января. Огнеборцы спасли из горящего дома в селе Тоцкое Оренбургской области молодого человека. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного примерно в полтретьего ночи в понедельник, 1 января.

На место происшествия выехали пожарные, по приезде они обнаружили, что горит подвал дома, в котором может находиться человек. Сотрудники пожарно-спасательного обнаружили молодого человека, его с отравлением угарным газом доставили в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области.

Огонь повредил отделку стен и вещи, которые находились в подвале. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.