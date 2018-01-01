Водитель иномарки насмерть сбил девочку-подростка в Новотроицке

Оренбург, 1 января. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Новотроицка Оренбургской области: 16-летняя девочка-подросток погибла под колесами иномарки.

Водитель, который управлял автомобилем Renault Megane, сбил 16-летнюю девочку около дома номер 41 по улице Советской, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. Подросток переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась до приезда врачей скорой помощи.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, сообщает «RIA56.ru». Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации ТС». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, лишение свободы сроком до пяти лет.