Иномарку угнали у жительницы Оренбурга ночью

Оренбург, 1 января. Жительница Оренбурга обратилась за помощью в полицию и сообщила, что у нее ночью угнали автомобиль Daewoo Matiz.

Сотрудники правоохранительных органов, получив сообщение об угоне, приступили к поиску подозреваемого. Полицейские задержала 25-летнего жителя Оренбурга, который ранее был судимый, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством». Соответствующая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Отмечается, что автомобиль был возращен 28-летней женщине с механическими повреждениями кузова, двигателя и лобового стекла.