Густой туман ожидается в Оренбургской области в первый день нового года

Оренбург, 31 декабря. МЧС предупреждает об опасных явлениях на территории Оренбургской области. В регионе ожидается густой туман видимостью 500 метров и менее 1 января 2018 года.

В первый день нового года на дорогах Оренбургской области ожидается изморозь и гололедица, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области. Специалисты отмечают, что повышается вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий из-за погодных условий. Кроме этого могут возникнуть проблемы с движением транспорта на территории региона.

«Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи», — сообщает МЧС по региону.

Специалисты отмечают, что также повышается вероятность пожаров в жилых домах, причинами которых могут стать неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности.