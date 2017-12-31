Автоледи попала в больницу после ДТП под Оренбургом

Оренбург, 31 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось на 13-м километре трассы Оренбург — Беляевка рядом с селом Ивановка Оренбургской области накануне вечером. В автомобильной аварии пострадала автоледи, ее доставили в медицинское учреждение.

По предварительным данным, водитель — 52-летний житель Оренбурга — автомобиля ЗАЗ двигался по второстепенной дороге и выехал на перекресток, где допустил столкновение с автомобилем марки Opel, который ехал по главной дороге. Жительница Оренбурга, которой 49 лет, получила травмы и была госпитализирована.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области, специалисты проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.