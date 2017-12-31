Мужчина получил разрыв кишки в орском баре

Оренбург, 31 декабря. Мужчину доставили в больницу Орска Оренбургской области: у него констатировали разрыв тонкой кишки.

Мужчина получил серьезную травму в одном из баров, который расположен на улице Московской. По предварительным данным, пострадавший упал на ножку стула, который был перевернут, сообщают новостные источники региональных СМИ. По данному факту проводится проверка, представителям правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Напомним, жители Орска нашли замороженное тело мужчины, которое находилось на пожарной лестнице общежития. Сотрудникам полиции предстоят выяснить все детали случившегося: причину смерти, личность погибшего, обстоятельства. После чего будет принято процессуальное решение.