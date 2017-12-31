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Украина
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Происшествия
Водитель врезался в опору ЛЭП и погиб в Оренбургской области
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    Водитель врезался в опору ЛЭП и погиб в Оренбургской области

    16:01  31 Декабря 2017  /обновлено: 16:01  31 Декабря 2017
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    Водитель врезался в опору ЛЭП и погиб в Оренбургской области

    Оренбург, 31 декабря. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Саракташском районе Оренбургской области: 60-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva врезался в опору ЛЭП и погиб.

    По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в опору линии электропередачи, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. Пожилой мужчина получил травмы и скончался на месте происшествия до приезда машины скорой помощи.

    По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, сотрудникам полиции поселка Саракташ предстоит установить все обстоятельства случившегося. После чего будет принято процессуальное решение.  

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #погибший #оренбургская область
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