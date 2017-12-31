Водитель врезался в опору ЛЭП и погиб в Оренбургской области

Оренбург, 31 декабря. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Саракташском районе Оренбургской области: 60-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva врезался в опору ЛЭП и погиб.

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в опору линии электропередачи, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. Пожилой мужчина получил травмы и скончался на месте происшествия до приезда машины скорой помощи.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, сотрудникам полиции поселка Саракташ предстоит установить все обстоятельства случившегося. После чего будет принято процессуальное решение.