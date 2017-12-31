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Украина
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Общество
Оренбургский автостопщик может вернуться в Россию, так и не доехав до Индии
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    Оренбургский автостопщик может вернуться в Россию, так и не доехав до Индии

    15:55  31 Декабря 2017  /обновлено: 15:55  31 Декабря 2017
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    Оренбургский автостопщик может вернуться в Россию, так и не доехав до Индии

    Оренбург, 31 декабря. Путешественник из Оренбурга Виталий Кузнецов, который планировал проехать через Китай и страны Океании в Индию, может не реализовать свой замысел и вернуться в Россию в ближайшее время.

    Путешественник из Оренбурга планировал продолжить свое путешествие и отправится из Малайзии в Сингапур. Получив штамп и покинув Малайзию, у молодого человека появились проблемы на таможне в Сингапуре.

    «Малазийцы нам подкинули сюрприз» — пишет Виталий Кузнецов на своей странице в социальной сети Instagram.

    Как оказалось, путешественнику поставили штамп и дали специальный документ, в котором  написано, что он должен покинуть Малайзию в течение семи дней. Оренбургский путешественник должен будет улететь только таким образом: на самолете из Куала-Лумпура в Россию.

    Автор: Дарья Смолина
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    #оренбург #путешествие #автостоп
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