Оренбургский автостопщик может вернуться в Россию, так и не доехав до Индии

Оренбург, 31 декабря. Путешественник из Оренбурга Виталий Кузнецов, который планировал проехать через Китай и страны Океании в Индию, может не реализовать свой замысел и вернуться в Россию в ближайшее время.

Путешественник из Оренбурга планировал продолжить свое путешествие и отправится из Малайзии в Сингапур. Получив штамп и покинув Малайзию, у молодого человека появились проблемы на таможне в Сингапуре.

«Малазийцы нам подкинули сюрприз» — пишет Виталий Кузнецов на своей странице в социальной сети Instagram.

Как оказалось, путешественнику поставили штамп и дали специальный документ, в котором написано, что он должен покинуть Малайзию в течение семи дней. Оренбургский путешественник должен будет улететь только таким образом: на самолете из Куала-Лумпура в Россию.