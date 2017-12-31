18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пятилетний ребенок погиб в ДТП в Кемеровской области
Происшествия
Установлены личности погибших в сгоревшем автомобиле на трассе Оренбург — Орск
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Установлены личности погибших в сгоревшем автомобиле на трассе Оренбург — Орск

    11:18  31 Декабря 2017  /обновлено: 11:18  31 Декабря 2017
    331

    Установлены личности погибших в сгоревшем автомобиле на трассе Оренбург — Орск

    Оренбург, 31 декабря. Установлены личности погибших в автомобиле Renault, который сгорел на трассе Оренбург — Орск 25 декабря.

    В автомобильной аварии, где сгорела иномарка, погибли водитель Renault и три его пассажира, сообщают новостные источники региональных СМИ. Как стало известно, погиб водитель иномарки — житель Орска, которому было 39 лет, и пассажиры: две девушки, которым 24 и 25 лет, а также 24-летний житель Гая.

    Напомним, по предварительным данным, водитель автомобиля марки Renault выехал на встречную полосу и врезался в бензовоз Freightliner, после чего произошел взрыв, и легковушка загорелась. Дорожно-транспортное происшествие случилось на 218 километре автодороги Оренбург – Орск 25 декабря.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #погибшие #оренбургская область
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        «Укол храбрости»: в Госдуме объяснили заявление Киева об уязвимости Крымского моста

        «Укол храбрости»: в Госдуме объяснили заявление Киева об уязвимости Крымского моста

        12:23   31 Декабря 2017
        337
        Сирия: военные США помогали боевикам бежать из города Ракка

        Сирия: военные США помогали боевикам бежать из города Ракка

        7:10   31 Декабря 2017
        1815
        Боевики обстреляли пригород Дамаска и лагерь беженцев в Сирии

        Боевики обстреляли пригород Дамаска и лагерь беженцев в Сирии

        5:07   31 Декабря 2017
        619
        «Россия защитит суверенитет Сирии»: Пушков ответил на слова Тиллерсона о свержении Асада

        «Россия защитит суверенитет Сирии»: Пушков ответил на слова Тиллерсона о свержении Асада

        22:17   30 Декабря 2017
        3090