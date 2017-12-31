Установлены личности погибших в сгоревшем автомобиле на трассе Оренбург — Орск

Оренбург, 31 декабря. Установлены личности погибших в автомобиле Renault, который сгорел на трассе Оренбург — Орск 25 декабря.

В автомобильной аварии, где сгорела иномарка, погибли водитель Renault и три его пассажира, сообщают новостные источники региональных СМИ. Как стало известно, погиб водитель иномарки — житель Орска, которому было 39 лет, и пассажиры: две девушки, которым 24 и 25 лет, а также 24-летний житель Гая.

Напомним, по предварительным данным, водитель автомобиля марки Renault выехал на встречную полосу и врезался в бензовоз Freightliner, после чего произошел взрыв, и легковушка загорелась. Дорожно-транспортное происшествие случилось на 218 километре автодороги Оренбург – Орск 25 декабря.