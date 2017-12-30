Жители Орска обнаружили замороженное тело в общежитии

Орск, 30 декабря. Замороженное тело человека обнаружили местные жители в Оренбургской области в городе Орске, правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

Местные жители обнаружили замороженный труп мужчины, возраст которого составляет 38 лет. Тело находилось на пожарной лестнице общежития, расположенного на улице Олимпийской. К настоящему моменту детальной информации нет.

Сотрудникам охраны правопорядка предстоит установить обстоятельства смерти человека, установить причину смерти и выяснить личность погибшего человека, после чего будет вынесено решение процессуального характера.