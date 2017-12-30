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Жители Орска обнаружили замороженное тело в общежитии
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    Жители Орска обнаружили замороженное тело в общежитии

    15:36  30 Декабря 2017  /обновлено: 15:36  30 Декабря 2017
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    Жители Орска обнаружили замороженное тело в общежитии

    Орск, 30 декабря. Замороженное тело человека обнаружили местные жители в Оренбургской области в городе Орске, правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

    Местные жители обнаружили замороженный труп мужчины, возраст которого составляет 38 лет. Тело находилось на пожарной лестнице общежития, расположенного на улице Олимпийской. К настоящему моменту детальной информации нет.

    Сотрудникам охраны правопорядка предстоит установить обстоятельства смерти человека, установить причину смерти и выяснить личность погибшего человека, после чего будет вынесено решение процессуального характера.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #оренбург #орск
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