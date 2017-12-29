Многодетной матери из Оренбурга грозит до трех лет тюрьмы за издевательство над детьми

Оренбург, 29 декабря. Жители дома в Оренбурге обратились в отделение полиции с жалобой на соседку, которая издевается над своими детьми.

Как сообщает региональная пресса, сотрудники охраны правопорядка по факту обращения провели проверку и установили, что 29-летняя женщина, проживающая в доме на улице Буранная, издевается над своими детьми, возраст которых составляет от одного года до девяти лет. Также установлена, что она регулярно употребляет алкогольные напитки.

Известно, что женщину в 2013 году поставили на учет инспекторы по делам несовершеннолетних, а в 2016 году она была привлечена к уголовной ответственности по факту неисполнения родительских обязанностей. У женщины было пятеро детей, один ребенок умер, двое на данный момент живут с отцом, еще двое остались с матерью. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ей грозит до трех лет лишения свободы.