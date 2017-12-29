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МАЗ протаранил «Ниву» на трассе Оренбург — Казань
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    МАЗ протаранил «Ниву» на трассе Оренбург — Казань

    16:08  29 Декабря 2017  /обновлено: 16:09  29 Декабря 2017
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    МАЗ протаранил «Ниву» на трассе Оренбург — Казань

    Оренбург, 29 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием МАЗ и «Нива» случилось накануне в Пономаревском районе.

    По информации пресс-службы регионального УМВД, автомобильная авария произошла на 220 километре трассы Оренбург — Казань около села Пономаревка: «Нива» под управлением 31-летнего водителя не уступила право проезда автомобилю МАЗ при выезде с территории заправки, после чего произошло столкновение.

    Пострадал водитель «Нивы», сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего в медицинское учреждение, где врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства случившейся аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #оренбург
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