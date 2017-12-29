Оренбург, 29 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием МАЗ и «Нива» случилось накануне в Пономаревском районе.

По информации пресс-службы регионального УМВД, автомобильная авария произошла на 220 километре трассы Оренбург — Казань около села Пономаревка: «Нива» под управлением 31-летнего водителя не уступила право проезда автомобилю МАЗ при выезде с территории заправки, после чего произошло столкновение.

Пострадал водитель «Нивы», сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего в медицинское учреждение, где врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства случившейся аварии.