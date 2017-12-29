Иномарка сбила мужчину и ребенка в Оренбурге

Оренбург, 29 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером в Оренбурге: водитель иномарки допустил наезд на мужчину и семилетнего мальчика на пешеходном переходе.

Как сообщает «Ria56.ru» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД, автомобильное происшествие случилось напротив дома №1/2 но улице Мира: водитель автомобиля Peugeot Partner допустил наезд на 58-летнего мужчину и семилетнего мальчика, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сотрудники скорой помощи доставили пострадавших в медицинское учреждение, у мальчика — многочисленные травмы и ушибы, у мужчины — контузия головного мозга. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства случившейся аварии.