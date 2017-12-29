Оренбург, 29 декабря. Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в Шарлыкском районе: столкнулись две легковушки и две грузовых машины.

По информации «Ria56.ru» со ссылкой на пресс-службу УМВД региона, автомобильная авария случилась в пятницу, 29 декабря, утром на трассе Оренбург — Казань. По предварительным данным известно, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и влетел в грузовую машину. В ведомстве отметили:

«В результате ДТП один человек госпитализирован. Предварительная причина происшествия — плохие погодные условия и гололед».

В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства случившейся аварии.