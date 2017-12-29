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Четыре автомобиля столкнулись на трассе Оренбург — Казань из-за гололеда
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    Четыре автомобиля столкнулись на трассе Оренбург — Казань из-за гололеда

    10:27  29 Декабря 2017  /обновлено: 10:27  29 Декабря 2017
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    Четыре автомобиля столкнулись на трассе Оренбург — Казань из-за гололеда

    Оренбург, 29 декабря. Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в Шарлыкском районе: столкнулись две легковушки и две грузовых машины.

    По информации «Ria56.ru» со ссылкой на пресс-службу УМВД региона, автомобильная авария случилась в пятницу, 29 декабря, утром на трассе Оренбург — Казань. По предварительным данным известно, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и влетел в грузовую машину. В ведомстве отметили:

    «В результате ДТП один человек госпитализирован. Предварительная причина происшествия — плохие погодные условия и гололед».

    В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства случившейся аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #оренбург
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