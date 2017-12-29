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Происшествия
Три пассажирских автобуса сгорели под Оренбургом
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    Три пассажирских автобуса сгорели под Оренбургом

    9:21  29 Декабря 2017  /обновлено: 9:22  29 Декабря 2017
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    Три пассажирских автобуса сгорели под Оренбургом

    Оренбург, 29 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось вчера в Оренбургской области: загорелись три пассажирских автобуса.

    Как сообщает «Ria56.ru» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС, инцидент произошел в четверг, 28 декабря, на улице Ветеранов труда в поселке Куйбышева. Пожарно-спасательный отряд в составе десяти человек личного состава и трех единиц техники незамедлительно прибыли на место пожара, возгорание удалось ликвидировать в течение часа. Пламя охватило территорию площадью пять квадратных метров.

    В настоящий момент специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения возгорания.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пожар #мчс #оренбург #огонь #паз #пламя
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