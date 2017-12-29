Три пассажирских автобуса сгорели под Оренбургом

Оренбург, 29 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось вчера в Оренбургской области: загорелись три пассажирских автобуса.

Как сообщает «Ria56.ru» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС, инцидент произошел в четверг, 28 декабря, на улице Ветеранов труда в поселке Куйбышева. Пожарно-спасательный отряд в составе десяти человек личного состава и трех единиц техники незамедлительно прибыли на место пожара, возгорание удалось ликвидировать в течение часа. Пламя охватило территорию площадью пять квадратных метров.

В настоящий момент специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения возгорания.