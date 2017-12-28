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Управляющая компания возместит ущерб автовладельцу в Оренбурге
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    Управляющая компания возместит ущерб автовладельцу в Оренбурге

    17:03  28 Декабря 2017  /обновлено: 17:03  28 Декабря 2017
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    Управляющая компания возместит ущерб автовладельцу в Оренбурге

    Оренбург, 28 декабря. Жительница Оренбурга выиграла дело: управляющая компания «Южная 1» возместит ущерб за падение глыбы снега со льдом на автомобиль.

    На припаркованный рядом с домом по улице Сумской автомобиль упала снежная глыба в феврале этого года. Оценщики, осмотрев машину после случившегося, сообщили, необходимо 63 634 рубля на ремонт. Женщина подала заявление в суд, и было установлено, кто является ответственным за причиненный ущерб.

    «Суд установил, что обязанность по надлежащему содержанию общего имущества многоквартирного дома возложена на ООО УКЖФ «Южная 1», — цитирует «RIA56.ru» пресс-службу суда.

    Суд постановил, что компания должна выплатить женщине 77 тысяч рублей, в сумму входит: ремонт автомобиля, услуги оценщика и другие расходы.

    Автор: Дарья Смолина
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    #суд #оренбург
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