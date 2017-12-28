Управляющая компания возместит ущерб автовладельцу в Оренбурге

Оренбург, 28 декабря. Жительница Оренбурга выиграла дело: управляющая компания «Южная 1» возместит ущерб за падение глыбы снега со льдом на автомобиль.

На припаркованный рядом с домом по улице Сумской автомобиль упала снежная глыба в феврале этого года. Оценщики, осмотрев машину после случившегося, сообщили, необходимо 63 634 рубля на ремонт. Женщина подала заявление в суд, и было установлено, кто является ответственным за причиненный ущерб.

«Суд установил, что обязанность по надлежащему содержанию общего имущества многоквартирного дома возложена на ООО УКЖФ «Южная 1», — цитирует «RIA56.ru» пресс-службу суда.

Суд постановил, что компания должна выплатить женщине 77 тысяч рублей, в сумму входит: ремонт автомобиля, услуги оценщика и другие расходы.