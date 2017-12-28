Житель Оренбургской области до смерти избил тестя

Оренбург, 28 декабря. Мужчина до смерти избил своего тестя в квартире дома, расположенного в Бузлуке Оренбургской области. Тело пожилого мужчины с ссадинами и кровоподтеками головы и лица нашли утром в воскресенье, 24 декабря.

Между мужчиной и его 63-летним тестем возникла ссора на почве личных неприязненных отношений, и подозреваемый стал избивать отца жены. Пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте, сообщает пресс-служба СУ СК России по Оренбургской области.

Экспертиза показала, что мужчина умер из-за травмы груди и живота. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, лишение свободы сроком до 15 лет.

Расследование продолжается, следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.