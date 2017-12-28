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Разряд тока убил мужчину в Оренбургской области
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    Разряд тока убил мужчину в Оренбургской области

    11:06  28 Декабря 2017  /обновлено: 11:06  28 Декабря 2017
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    Разряд тока убил мужчину в Оренбургской области

    Оренбург, 28 декабря. Удар током убил молодого человека: инцидент произошел на станции Теренсай в Оренбургской области в воскресенье, 24 декабря.

    Мужчину доставили в медицинское учреждение, но врачи не смогли его спасти и он скончался, сообщают новостные источники региональных СМИ. Погибший — 29-летний житель Ставрополя, который работал специалистом в сельскохозяйственной организации.

    Мужчина проверял вагоны и залез на крышу одного из них, который, как оказалось, был под напряжением. Его ударило током, и он лежал на крыше вагона, пока проходящие мимо люди не заметили его. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Проводится проверка по факту причинения смерти по неосторожности. 

    Автор: Дарья Смолина
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    #происшествие #погибший #оренбургская область
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