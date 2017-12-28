Разряд тока убил мужчину в Оренбургской области

Оренбург, 28 декабря. Удар током убил молодого человека: инцидент произошел на станции Теренсай в Оренбургской области в воскресенье, 24 декабря.

Мужчину доставили в медицинское учреждение, но врачи не смогли его спасти и он скончался, сообщают новостные источники региональных СМИ. Погибший — 29-летний житель Ставрополя, который работал специалистом в сельскохозяйственной организации.

Мужчина проверял вагоны и залез на крышу одного из них, который, как оказалось, был под напряжением. Его ударило током, и он лежал на крыше вагона, пока проходящие мимо люди не заметили его. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Проводится проверка по факту причинения смерти по неосторожности.