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Телефоны пытались подкинуть заключенным в Оренбурге
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    Телефоны пытались подкинуть заключенным в Оренбурге

    21:16  27 Декабря 2017  /обновлено: 21:16  27 Декабря 2017
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    Телефоны пытались подкинуть заключенным в Оренбурге

    Оренбург, 27 декабря. Неизвестный мужчина пытался перебросить мобильные телефоны через забор на территорию исправительной колонии номер один в Оренбурге.

    У мужчины было пять пакетиков, в котором находились мобильные телефоны, он хотел их перекинуть через забор, сообщает пресс-служба УФСИН по Оренбургской области. У него было 16 мобильных телефонов, зарядное устройство и четыре штекера от него. Сотрудники заметили мужчину, задержали его на территории, прилегающей к колонии, по улице Совхозной и изъяли запрещенные предметы.

    По факту случившегося проводится проверка, неизвестного планируют привлечь к административной ответственности по статье «передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания». Ему может грозить наказание в виде штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей.

    Автор: Дарья Смолина
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    #оренбург #телефоны
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