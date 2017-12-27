Телефоны пытались подкинуть заключенным в Оренбурге

Оренбург, 27 декабря. Неизвестный мужчина пытался перебросить мобильные телефоны через забор на территорию исправительной колонии номер один в Оренбурге.

У мужчины было пять пакетиков, в котором находились мобильные телефоны, он хотел их перекинуть через забор, сообщает пресс-служба УФСИН по Оренбургской области. У него было 16 мобильных телефонов, зарядное устройство и четыре штекера от него. Сотрудники заметили мужчину, задержали его на территории, прилегающей к колонии, по улице Совхозной и изъяли запрещенные предметы.

По факту случившегося проводится проверка, неизвестного планируют привлечь к административной ответственности по статье «передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания». Ему может грозить наказание в виде штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей.