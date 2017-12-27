Несколько новогодних елок открылись в Оренбурге

Оренбург, 27 декабря. Главную новогоднюю елку Южного округа Оренбурга откроют в среду, 27 декабря.

Мероприятие пройдет в сквере имени Ю.А. Гагарина в 19.00, сообщает пресс-служба администрации Оренбурга. Жители и гости города смогут увидеть не только, как зажгут новогодними огоньками елку, но и фейерверк.

Отметим, что в среду, 27 декабря, откроют еще несколько елок в микрорайонах и селах Оренбурга и области. В шесть часов вечера зажгли елки на проспекте Победы в парке имени Л.А. Гуськова, проезде Нижний, 8, 8/1, улице Автомобилистов 2/1. На улице Родимцева открытие новогодней елки запланировано на 19.30. Кроме этого около дома номер 3 по улице Центральная жители Бердянки увидели открытие елки в шесть часов вечера.