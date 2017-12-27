Пожилой мужчина погиб в ДТП в Оренбургской области

Оренбург, 27 декабря. Дорожно-транспортное происшествие, где погиб водитель автомобиля «ВАЗ», произошло на 17-м километре автодороги «Обход города Оренбурга».

В автомобильной аварии 61-летний водитель отечественного автомобиля получил травмы несовместимые с жизнью и скончался до приезда сотрудников скорой помощи, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. В машине находилась 61-летняя пассажирка, она получила открытые переломы обеих ног, закрытую черепно-мозговую травму. Ее доставили в реанимацию.

Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение, сообщает «RIA56.ru». На данный момент проводится проверка, сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. После чего будет вынесено процессуальное решение.