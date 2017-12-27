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Полиция Новотроицка нашла 15-летнего подростка, пропавшего несколько месяцев назад
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    Полиция Новотроицка нашла 15-летнего подростка, пропавшего несколько месяцев назад

    10:26  27 Декабря 2017  /обновлено: 10:26  27 Декабря 2017
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    Полиция Новотроицка нашла 15-летнего подростка, пропавшего несколько месяцев назад

    Оренбург, 27 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Новотроицка нашли 15-летнего мальчика, который пропал в августе этого года. По словам матери, ребенок утром ушел в школу и не вернулся.

    Несовершеннолетний ушел из дома из-за того, что поссорился с материю, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. Все это время подросток гулял, на данный момент с ним проводится профилактическая беседа. Был составлен административный протокол в отношении матери подростка по статье «неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

    Напомним, женщина сразу обратилась в отдел полиции, когда ее сын не вернулся домой. Поиском подростка занимались сотрудники полиции и волонтеры.

    Автор: Дарья Смолина
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    #подросток #новотроицк #оренбургская область #пропал человек
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