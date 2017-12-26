Три иномарки столкнулись в микрорайоне Росляково в Мурманске

Оренбург, 26 декабря. Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием трех иномарок случилось в микрорайоне Росляково в Мурманске.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на региональную ГИБДД, автомобильная авария случилась во вторник, 26 декабря, в утреннее время суток: водитель автомобиля Kia вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение с машинами Ford и Fiat.

По последней информации известно, что пострадавших в ДТП нет. В настоящее время органы охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах и причинах ДТП. В отношении виновника аварии составлен административный материал.