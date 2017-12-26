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Россия
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Происшествия
Три иномарки столкнулись в микрорайоне Росляково в Мурманске
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    Три иномарки столкнулись в микрорайоне Росляково в Мурманске

    17:06  26 Декабря 2017  /обновлено: 17:06  26 Декабря 2017
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    Три иномарки столкнулись в микрорайоне Росляково в Мурманске

    Оренбург, 26 декабря. Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием трех иномарок случилось в микрорайоне Росляково в Мурманске.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на региональную ГИБДД, автомобильная авария случилась во вторник, 26 декабря, в утреннее время суток: водитель автомобиля Kia вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение с машинами Ford и Fiat. 

    По последней информации известно, что пострадавших в ДТП нет. В настоящее время органы охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах и причинах ДТП. В отношении виновника аварии составлен административный материал.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #оренбург
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