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Происшествия
Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Оренбуржье
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    Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Оренбуржье

    12:43  26 Декабря 2017  /обновлено: 12:43  26 Декабря 2017
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    Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Оренбуржье

    Оренбург, 26 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей произошло на дороге Бузулук — Грачевка в Оренбуржье, четыре человека пострадали.

    Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, автомобильная авария случилась у села Сухоречка: сначала водитель отечественного автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Лада Калина», которая столкнулась с другой «Ладой Грантой», после чего в нее въехала иномарка.

    Сотрудники скорой оказали первую помощь 41-летнему водителю и 54-летнему пассажир «Лады Гранты», водитель автомобиля «Лада Калина» и 33-летняя автоледи, находившейся за рулем «Лада Гранта», также получили травмы. В настоящее время органы охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах и причинах ДТП. После проверки будет вынесено решение процессуального характера.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #оренбуржье
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