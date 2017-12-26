Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Оренбуржье

Оренбург, 26 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей произошло на дороге Бузулук — Грачевка в Оренбуржье, четыре человека пострадали.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, автомобильная авария случилась у села Сухоречка: сначала водитель отечественного автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Лада Калина», которая столкнулась с другой «Ладой Грантой», после чего в нее въехала иномарка.

Сотрудники скорой оказали первую помощь 41-летнему водителю и 54-летнему пассажир «Лады Гранты», водитель автомобиля «Лада Калина» и 33-летняя автоледи, находившейся за рулем «Лада Гранта», также получили травмы. В настоящее время органы охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах и причинах ДТП. После проверки будет вынесено решение процессуального характера.