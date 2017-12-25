МЧС предупреждает жителей Оренбуржья о сильном снегопаде

Оренбург, 25 декабря. Синоптики предупреждает жителей Оренбургской области о сильных снегопадах, метели и гололедице.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области, ухудшение погодных условий ожидается в регионе в период с вечера понедельника,25 декабря, в ночь на вторник, 26 декабря. Синоптики прогнозируют. что по территории области пройдут сильные снегопады, возможна метель и образование гололедицы на дорогах.

Сотрудники МЧС просят местных жителей соблюдать правила безопасности в условиях ухудшающихся погодных условий, а автомобилистам напоминают о необходимости следовать правилам дорожного движения во время нахождения за рулем транспортного средства.