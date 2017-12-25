Лжепочтальон похитил у пенсионерки в Оренбурге около 250 тысяч рублей

Оренбург, 25 декабря. Уголовное дело возбуждено в отношении молодого жителя Оренбурга, который похитил у пенсионерки 246 тысяч рублей под видом сотрудника почтового отделения.

Как сообщает пресс-служба УМВД региона, 19-летний молодой человек доставлял потерпевшей газеты и журналы и заявлял о том, что печатная продукция якобы подорожала. В общей сложности ему удалось похитить 246 тысяч рублей. Установлено, что злоумышленник не раз совершал аналогичные преступления.

Сотрудники охраны правопорядка возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело по статье «Мошенничество». Если суд признает его виновным, то ему грозит до пять лет лишения свободы.