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Полиция Оренбурга задержала банду фальшивомонетчиков
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    Полиция Оренбурга задержала банду фальшивомонетчиков

    16:26  25 Декабря 2017  /обновлено: 16:26  25 Декабря 2017
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    Полиция Оренбурга задержала банду фальшивомонетчиков

    Оренбург, 25 декабря. Уголовные дела возбуждены в отношении членов банды фальшивомонетчиков в Оренбурге.

    Как сообщает пресс-служба МВД по РТ и Оренбургской области, сотрудники полиции задержали банду злоумышленников, которая занималась сбытом фальшивых купюр. Установлено, что подозреваемые сбыли в Татарстане семь пятитысячных купюр, также задержанные занимались сбытом в Оренбургской области.

    Подозреваемых задержали по местам жительств, во время обыска у них обнаружили еще 5 поддельных пятитысячных купюр. В настоящее время в отношении членов банды возбуждено уголовные дела  по статьям «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #оренбург #фальшивые деньги #фальшивомонетчики
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