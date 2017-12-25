Полиция Оренбурга задержала банду фальшивомонетчиков

Оренбург, 25 декабря. Уголовные дела возбуждены в отношении членов банды фальшивомонетчиков в Оренбурге.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ и Оренбургской области, сотрудники полиции задержали банду злоумышленников, которая занималась сбытом фальшивых купюр. Установлено, что подозреваемые сбыли в Татарстане семь пятитысячных купюр, также задержанные занимались сбытом в Оренбургской области.

Подозреваемых задержали по местам жительств, во время обыска у них обнаружили еще 5 поддельных пятитысячных купюр. В настоящее время в отношении членов банды возбуждено уголовные дела по статьям «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».