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Автобус влетел в столб, чтобы не наехать на девочку в Оренбурге
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    Автобус влетел в столб, чтобы не наехать на девочку в Оренбурге

    15:58  25 Декабря 2017  /обновлено: 15:58  25 Декабря 2017
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    Автобус влетел в столб, чтобы не наехать на девочку в Оренбурге

    Оренбург, 25 декабря. Пассажирский автобус влетел в световую опору, пытаясь избежать наезда на ребенка, переходившего проезжую часть.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на сообщения от очевидцев в социальных сетях, дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник, 25 декабря, на перекрестке проспекта Победы и улицы Орской.

    Внедорожник не уступил дорогу пассажирскому автобусу при повороте на проспект Победы, водитель общественного транспорта начал совершать маневр, чтобы избежать столкновения, однако во время заметил на проезжей части девочку, переходившую дорогу, и повернул в другую сторону, врезавшись в столб. Очевидцы ДТП сообщают, что водитель ПАЗ зажало ноги, несколько пассажиров получили травмы.

    Автор: Ксения Пудовкина
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