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Пожарные спасли двух человек из горящего дома в Орске
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    Пожарные спасли двух человек из горящего дома в Орске

    18:39  24 Декабря 2017  /обновлено: 18:39  24 Декабря 2017
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    Пожарные спасли двух человек из горящего дома в Орске

    Оренбург, 24 декабря. Пожарные спасли двух человек из горящего пятиэтажного жилого дома. Возгорание в квартире дома, расположенном на улице Омская в Орске, произошло днем в субботу, 23 декабря.

    Получив сообщение о пожаре, огнеборцы незамедлительно выехали на место происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области. По приезде часть жильцов дома уже была на улице, однако пожарные решили проверить дом, и в одной из квартир на пятом этаже были люди. Их эвакуировали, а после чего передали медикам, которая осмотрели их.

    На ликвидацию пожара потребовалось менее 15 минут. В квартире пламя повредило мебель, внутреннюю отделку и вещи, предположительно, причиной пожара могло стать неправильное использование электроприборов.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #орск #оренбургская область
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