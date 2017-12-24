Жильцов многоэтажки в Оренбурге эвакуировали из-за бесхозной сумки

Оренбург, 24 декабря. Жильцов многоэтажного дома, расположенного на улице Чкалова в Оренбурге, эвакуировали из-за забытой в лифте бесхозной сумки.

Один из жильцов дома обратил внимание на то, что в лифе неизвестный оставил сумку. Он решил обратиться в полицию, сообщают новостные источники региональных СМИ. На место происшествия приехали специальные службы, в доме был отключен газ. Жителей многоэтажки стали эвакуировать, и они наблюдали за всем происходящим уже в безопасном месте — на улице.

Сотрудники установили, что в сумке никаких опасных предметов и веществ не было. Возможно, ее оставил кто-то из жильцов дома, спустя некоторое время жители вернулись в свои квартиры, сообщает «RIA56.ru».

Напомним, в Кемерово загорелась квартира в многоэтажном доме, и пожарные эвакуировали десять жильцов.