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Жильцов многоэтажки в Оренбурге эвакуировали из-за бесхозной сумки
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    Жильцов многоэтажки в Оренбурге эвакуировали из-за бесхозной сумки

    16:57  24 Декабря 2017  /обновлено: 16:57  24 Декабря 2017
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    Жильцов многоэтажки в Оренбурге эвакуировали из-за бесхозной сумки

    Оренбург, 24 декабря. Жильцов многоэтажного дома, расположенного на улице Чкалова в Оренбурге, эвакуировали из-за забытой в лифте бесхозной сумки.

    Один из жильцов дома обратил внимание на то, что в лифе неизвестный оставил сумку. Он решил обратиться в полицию, сообщают новостные источники региональных СМИ.  На место происшествия приехали специальные службы, в доме был отключен газ. Жителей многоэтажки стали эвакуировать, и они наблюдали за всем происходящим уже в безопасном месте — на улице.

    Сотрудники установили, что в сумке никаких опасных предметов и веществ не было. Возможно, ее оставил кто-то из жильцов дома, спустя некоторое время жители вернулись в свои квартиры, сообщает «RIA56.ru». 

    Напомним, в Кемерово загорелась квартира в многоэтажном доме, и пожарные эвакуировали десять жильцов.

    Автор: Дарья Смолина
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    #эвакуация #оренбург
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