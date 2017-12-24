Житель Оренбургской области получил шоколадки и камень вместо телефона

Оренбург, 24 декабря. Житель Бузлука Оренбургской области стал жертвой мошенников: заплатив за телефон, он получил коробку с шоколадками и камнем.

Мужчина нашел в сети Интернет объявление о продаже мобильного телефона, он позвонил неизвестному и договорился о покупке, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. Стоимость гаджета составляла десять тысяч рублей.

Мужчина заплатил необходимую сумму, а при получении посылки телефона не обнаружил: в коробке лежали десять шоколадок и камень. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Максимальное наказание, предусмотренное за преступление, лишение свободы сроком до шести лет.

Полиция призывает жителей региона быть бдительными и не переводить деньги незнакомым людям.