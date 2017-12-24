Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Песков: Послание президента РФ Федеральному собранию состоится до выборов-2018
Происшествия
Житель Оренбургской области получил шоколадки и камень вместо телефона
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Житель Оренбургской области получил шоколадки и камень вместо телефона

    13:18  24 Декабря 2017  /обновлено: 13:18  24 Декабря 2017
    178

    Житель Оренбургской области получил шоколадки и камень вместо телефона

    Оренбург, 24 декабря. Житель Бузлука Оренбургской области стал жертвой мошенников: заплатив за телефон, он получил коробку с шоколадками и камнем.

    Мужчина нашел в сети Интернет объявление о продаже мобильного телефона, он позвонил неизвестному и договорился о покупке, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. Стоимость гаджета составляла десять тысяч рублей.

    Мужчина заплатил необходимую сумму, а при получении посылки телефона не обнаружил: в коробке лежали десять шоколадок и камень. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Максимальное наказание, предусмотренное за преступление, лишение свободы сроком до шести лет.

    Полиция призывает жителей региона быть бдительными и не переводить деньги незнакомым людям.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #мошенничество #оренбургская область
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть