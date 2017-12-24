Четырехлетнего ребенка покусала собака в Оренбургской области

Оренбург, 24 декабря. Четырехлетнюю девочку покусала собака в Оренбургской области. Полицейские начали проверку по факту случившегося.

Маленькая девочка получила ранения в области головы и лица, ее доставили в медицинское учреждение Адамовского района, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.

«Состояние девочки врачи оценивают как удовлетворительное», — сообщает «RIA56.ru».

Сотрудники правоохранительных органов установили, что собака, которая покусала ребенка, принадлежит 38-летнему жителю Адамовки. Его собака гуляла по улице без сопровождения. По факту случившегося проводится проверка, после нее будет принято процессуальное решение.

Напомним, мужчина украл у соседа собаку, после чего убил и съел. Суд назанчил наказание мужчине в виде 340 часов обязательных работ.