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Происшествия
Автоледи на Ford Focus сбила пешехода в Оренбурге
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    Автоледи на Ford Focus сбила пешехода в Оренбурге

    12:41  24 Декабря 2017  /обновлено: 12:41  24 Декабря 2017
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    Автоледи на Ford Focus сбила пешехода в Оренбурге

    Оренбург, 24 декабря. Дорожно-транспортное происшествие, где водитель автомобиля Ford Focus сбила пешехода, произошло около дома номер 29 по улице Сахалинской в Оренбурге.

    Жительница Оренбурга сбила 39-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. Мужчина получил травмы, и его доставили в медицинское учреждение. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

    Ранее сообщалось, что пожилая женщина, переходившая проезжую часть, получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося, после проверки будет принято процессуальное решение.  

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #оренбург #пострадавшие
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