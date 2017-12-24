Автоледи на Ford Focus сбила пешехода в Оренбурге

Оренбург, 24 декабря. Дорожно-транспортное происшествие, где водитель автомобиля Ford Focus сбила пешехода, произошло около дома номер 29 по улице Сахалинской в Оренбурге.

Жительница Оренбурга сбила 39-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. Мужчина получил травмы, и его доставили в медицинское учреждение. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина, переходившая проезжую часть, получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося, после проверки будет принято процессуальное решение.