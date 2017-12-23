Лжесоцработники украли у 92-летней женщины деньги в Оренбурге

Оренбург, 23 декабря. Неизвестные, представившись социальными работниками, украли у 92-летней женщины 15 тысяч рублей. Жительница Оренбурга обратилась с заявлением в полицию.

Пожилая женщина сообщила, что неизвестные представились социальными работниками, и она пустила их к себе домой, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. Пенсионерку попросили принести документы, и пока ее не было, злоумышленники, воспользовавшись случаем, украли денежные средства.

По данному факту возбуждено уголовное по статье «кража», неизвестным может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Сотрудники правоохранительных органов призывают людей быть бдительными: проверять документы, не сразу выполнять просьбы возможных мошенников, не отдавать и не переводить деньги.