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Лжесоцработники украли у 92-летней женщины деньги в Оренбурге
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    Лжесоцработники украли у 92-летней женщины деньги в Оренбурге

    20:45  23 Декабря 2017  /обновлено: 20:45  23 Декабря 2017
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    Лжесоцработники украли у 92-летней женщины деньги в Оренбурге

    Оренбург, 23 декабря. Неизвестные, представившись социальными работниками, украли у 92-летней женщины 15 тысяч рублей. Жительница Оренбурга обратилась с заявлением в полицию.

    Пожилая женщина сообщила, что неизвестные представились социальными работниками, и она пустила их к себе домой, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. Пенсионерку попросили принести документы, и пока ее не было, злоумышленники, воспользовавшись случаем, украли денежные средства.

    По данному факту возбуждено уголовное по статье «кража», неизвестным может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

    Сотрудники правоохранительных органов призывают людей быть бдительными: проверять документы, не сразу выполнять просьбы возможных мошенников, не отдавать и не переводить деньги.

    Автор: Дарья Смолина
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    #мошенничество #оренбург
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