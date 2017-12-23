Баскетболистки оренбургской «Надежды» одержали уверенную победу над «Спартаком»

Оренбург, 23 декабря. Баскетболистки оренбургского клуба «Надежда» одержали победу над «Спартаком» из Ногинска в матче Премьер-лиги.

Матч проходил в Ногинске, оренбурженки уверенно выиграли: 94:66. Самым результативным игроком «Надежды» стала Мария Черепанова, которая записала на свой счет 15 очков, кроме этого Ксения Тихоненко и Эмма Кэннон набрали 14 очков.

«Во-первых, была уверенность в собственных силах, ну а во-вторых оставался задел со стартового игрового отрезка (28:7), который с лихвой перекрыл все подвиги подмосковного коллектива», — сообщает пресс-служба «Надежды».

Ближайшая встреча для баскетболисток «Надежды» пройдет уже в следующем году, их первый матч состоится 5 января против итальянского клуба «Famila Schio».