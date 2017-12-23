Таксист спас пожилую женщину от мошенников в Оренбургской области

Оренбург, 23 декабря. Водитель такси спас 67-летнюю женщину от мошенников, которые могли обогатиться на 15 тысяч рублей. Инцидент произошел в Тюльганском районе Оренбургской области.

Неизвестный позвонил пожилой женщине и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что у ее сына проблемы, и чтобы решить данный вопрос ей необходимо отдать 25 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Оренбургской области. У пенсионерки не было таких денег, и она предложила 15 тысяч рублей. Злоумышленник согласился.

Пожилую женщину попросили передать деньги водителю такси, однако мужчина, посчитав данные действия подозрительными, не стал брать деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».