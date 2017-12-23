Мужчина поджег себя в кафе в Орске

Оренбург, 23 декабря. Неизвестный мужчина облил себя горючей смесью, а после чего зашел в кафе и поджег себя. Инцидент произошел в Орске Оренбургской области вечером в пятницу, 22 декабря.

Случившееся попало на камеру видеонаблюдения, сообщает «Orsk.ru». Мужчина шел по улице и держал в руках бутылку, после чего стал обливать себя жидкостью. Он зашел в помещение — кафе, а спустя время он, охваченный огнем, выбежал на улицу.

Помочь мужчине пытались все: автомобилисты, которые, увидев мужчину в огне, останавливались, посетители кафе. На место происшествие прибыли сотрудники полиции, скорой помощи и пожарные. Как стало известно, мужчина самостоятельно дошел до машины скорой помощи. На данный момент выясняются обстоятельства и причина случившегося.