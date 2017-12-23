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Мужчина поджег себя в кафе в Орске
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    Мужчина поджег себя в кафе в Орске

    11:38  23 Декабря 2017  /обновлено: 11:39  23 Декабря 2017
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    Мужчина поджег себя в кафе в Орске

    Оренбург, 23 декабря. Неизвестный мужчина облил себя горючей смесью, а после чего зашел в кафе и поджег себя. Инцидент произошел в Орске Оренбургской области вечером в пятницу, 22 декабря.

    Случившееся попало на камеру видеонаблюдения, сообщает «Orsk.ru». Мужчина шел по улице и держал в руках бутылку, после чего стал обливать себя жидкостью. Он зашел в помещение — кафе, а спустя время он, охваченный огнем, выбежал на улицу.

    Помочь мужчине пытались все: автомобилисты, которые, увидев мужчину в огне, останавливались, посетители кафе. На место происшествие прибыли сотрудники полиции, скорой помощи и пожарные. Как стало известно, мужчина самостоятельно дошел до машины скорой помощи. На данный момент выясняются обстоятельства и причина случившегося.

    Автор: Дарья Смолина
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    #происшествие #орск #оренбургская область
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