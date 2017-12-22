Особый противопожарный режим введен в Оренбуржье на время новогодних праздников

Оренбург, 22 декабря. Особый противопожарный режим введен на территории Оренбургской области в период новогодних праздников.

По информации региональных новостных источников, запрещено разводить огонь и запускать в воздух бумажные фонари. Соответствующее постановление подписал губернатор области Юрий Берг. Запрет вводится в период с 23 декабря года по 8 января 2018 года. Органам местного самоуправления рекомендовано проконтролировать исполнение данного постановления.

Напомним, на территории области ожидаются сильный ветер и снег. Сильные осадки в виде снега прогнозируются в ближайшие сутки, 23 декабря. Кроме этого, в некоторых районах может наблюдаться метель.