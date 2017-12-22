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Особый противопожарный режим введен в Оренбуржье на время новогодних праздников
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    Особый противопожарный режим введен в Оренбуржье на время новогодних праздников

    19:37  22 Декабря 2017  /обновлено: 19:37  22 Декабря 2017
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    Особый противопожарный режим введен в Оренбуржье на время новогодних праздников

    Оренбург, 22 декабря. Особый противопожарный режим введен на территории Оренбургской области в период новогодних праздников.

    По информации региональных новостных источников, запрещено разводить огонь и запускать в воздух бумажные фонари. Соответствующее постановление подписал губернатор области Юрий Берг. Запрет вводится в период с 23 декабря года по 8 января 2018 года. Органам местного самоуправления рекомендовано проконтролировать исполнение данного постановления. 

    Напомним, на территории области ожидаются сильный ветер и снег. Сильные осадки в виде снега прогнозируются в ближайшие сутки, 23 декабря. Кроме этого, в некоторых районах может наблюдаться метель.

    Автор: Ксения Пудовкина
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