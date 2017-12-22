Пункты обогрева развернули на трассах Оренбуржья из-за снегопада

Оренбург, 22 декабря. Три мобильных пункта обогрева разместили региональные трассы Оренбуржья.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, три пункта обогрева разместили на трассах в связи с ухудшающимися погодными условиями. Первый мобильный пункт обогрева размещен на 227 километре трассы М-5 «Урал» в Тоцком районе, второй развернут в Северном районе и третий — на трассе Самара — Оренбург в районе станции Сырт.

Напомним, на территории области ожидаются сильный ветер и снег. Сильные осадки в виде снега прогнозируются в ближайшие сутки, 23 декабря. Кроме этого, в некоторых районах может наблюдаться метель.