Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Политолог предрек бегство и забвение Порошенко
Общество
Пункты обогрева развернули на трассах Оренбуржья из-за снегопада
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пункты обогрева развернули на трассах Оренбуржья из-за снегопада

    18:26  22 Декабря 2017  /обновлено: 18:27  22 Декабря 2017
    258

    Пункты обогрева развернули на трассах Оренбуржья из-за снегопада

    Оренбург, 22 декабря. Три мобильных пункта обогрева разместили региональные трассы Оренбуржья.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, три пункта обогрева разместили на трассах в связи с ухудшающимися погодными условиями. Первый мобильный пункт обогрева размещен на 227 километре трассы М-5 «Урал» в Тоцком районе, второй развернут в Северном районе и третий — на трассе Самара — Оренбург в районе станции Сырт.

    Напомним, на территории области ожидаются сильный ветер и снег. Сильные осадки в виде снега прогнозируются в ближайшие сутки, 23 декабря. Кроме этого, в некоторых районах может наблюдаться метель.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #оренбург #пункт обогрева
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть