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Общество
Снежная буря обрушится на Оренбуржье
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    Снежная буря обрушится на Оренбуржье

    14:15  22 Декабря 2017  /обновлено: 14:17  22 Декабря 2017
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    Снежная буря обрушится на Оренбуржье

    Оренбург, 22 декабря. Синоптики предупреждают о сильном снегопаде на территории Оренбургской области в ближайшие сутки.

    Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на прогнозы синоптиков, в грядущие выходные на территории области ожидаются сильный ветер и снег. Сильные осадки в виде снега прогнозируются в ближайшие сутки, 23 декабря. Кроме этого, в некоторых районах может наблюдаться метель.

    Сотрудники регионального МЧС предупреждают местных жителей о неблагоприятных метеоусловиях и напоминают о правилах безопасности во время нахождения на улице, а автомобилистов просят соблюдать скоростной режим.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #снег #оренбург #метель
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