Снежная буря обрушится на Оренбуржье

Оренбург, 22 декабря. Синоптики предупреждают о сильном снегопаде на территории Оренбургской области в ближайшие сутки.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на прогнозы синоптиков, в грядущие выходные на территории области ожидаются сильный ветер и снег. Сильные осадки в виде снега прогнозируются в ближайшие сутки, 23 декабря. Кроме этого, в некоторых районах может наблюдаться метель.

Сотрудники регионального МЧС предупреждают местных жителей о неблагоприятных метеоусловиях и напоминают о правилах безопасности во время нахождения на улице, а автомобилистов просят соблюдать скоростной режим.