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Украина
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Происшествия
Женщина скончалась под колесами «Газели» в Новотроицке
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    Женщина скончалась под колесами «Газели» в Новотроицке

    11:30  22 Декабря 2017  /обновлено: 11:30  22 Декабря 2017
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    Женщина скончалась под колесами «Газели» в Новотроицке

    Новотроицк, 22 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием отечественного автомобиля ГАЗ случилось сегодня утром в Новотроицке: женщина попала под колеса машины.

    Как сообщает «ПолитЭксперт», трагический инцидент произошел в пятницу, 22 декабря, на улице Уметбаева: женщина перебегала проезжую часть в неустановленном для перехода месте и попала под колеса «Газели». Пешеход получила несовместимые с жизнью травмы и сончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

    Сотрудники охраны правопорядка в настоящее время устанавливаю личность погибшей женщины, на вид которой 50-55 лет. Продолжается выяснение обстоятельств смертельного ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #пешеход #новотроицк
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