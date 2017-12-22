Женщина скончалась под колесами «Газели» в Новотроицке

Новотроицк, 22 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием отечественного автомобиля ГАЗ случилось сегодня утром в Новотроицке: женщина попала под колеса машины.

Как сообщает «ПолитЭксперт», трагический инцидент произошел в пятницу, 22 декабря, на улице Уметбаева: женщина перебегала проезжую часть в неустановленном для перехода месте и попала под колеса «Газели». Пешеход получила несовместимые с жизнью травмы и сончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

Сотрудники охраны правопорядка в настоящее время устанавливаю личность погибшей женщины, на вид которой 50-55 лет. Продолжается выяснение обстоятельств смертельного ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.