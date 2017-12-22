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Пенсионерка выпала из маршрутного автобуса в Оренбурге
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    Пенсионерка выпала из маршрутного автобуса в Оренбурге

    11:08  22 Декабря 2017  /обновлено: 11:09  22 Декабря 2017
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    Пенсионерка выпала из маршрутного автобуса в Оренбурге

    Оренбург, 22 декабря. Пожилая жительница Оренбурга выпала из пассажирского автобуса, водитель допустил падение пенсионерки во время начала движение и скрылся с места инцидента.

    Как сообщает «Ria56.ru» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД, дорожно-транспортное происшествие случилось в четверг, 21 декабря, около 12:00 часов дня напротив дома 149/1, расположенного на проспекте Победы: 80-летняя местная жительница упала, когда автобус начал движение.

    Пострадавшую доставили в городскую больницу №4. В полиции отметили:

    «Установить водителя автобуса пока не удалось. В настоящее время сотрудниками полиции  водитель разыскивается, уточняются обстоятельства и причины произошедшего».

    Автор: Ксения Пудовкина
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