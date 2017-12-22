Пенсионерка выпала из маршрутного автобуса в Оренбурге

Оренбург, 22 декабря. Пожилая жительница Оренбурга выпала из пассажирского автобуса, водитель допустил падение пенсионерки во время начала движение и скрылся с места инцидента.

Как сообщает «Ria56.ru» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД, дорожно-транспортное происшествие случилось в четверг, 21 декабря, около 12:00 часов дня напротив дома 149/1, расположенного на проспекте Победы: 80-летняя местная жительница упала, когда автобус начал движение.

Пострадавшую доставили в городскую больницу №4. В полиции отметили: