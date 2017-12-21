Пятилетний ребенок провалился под землю во дворе дома в Оренбурге

Оренбург, 21 декабря. Страшное чрезвычайное происшествие случилось вчера в Оренбурге: пятилетний ребенок провалился под землю и получил серьезные травмы.

Как сообщает «Ria56.ru», инцидент произошел в среду, 20 декабря, около 17:00 часов вечера во дворе дома, расположенного на улице Липовой: пятилетний мальчик со своим дедушкой возвращался из детского сада, под ногами ребенка провалилась земля, и он оказался в яме, глубиной около двух метров. Пенсионерку удалось вызволить ребенка.

Сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили в больницу пострадавшего, где врачи диагностировали перелом голени. Родители мальчика подать иск в суд к собственнику земельного участка.